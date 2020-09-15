شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: نورالدين أضاع وقتاً أكثر من اللاعبين و«بيحب ‏التمثيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق، على أداء الحكم إبراهيم نورالدين، عقب مباراة الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري، بمنافسات الدوري الممتاز. وأكد عادل مصطفى استياءه الشديد من الطريقة التي أدار بها الحكم إبراهيم نور الدين المباراة. وأضاف خلال تصريحات لقناة الأهلي: «إبراهيم نور الدين أهدر وقتاً أكثر من اللاعبين». وواصل: «نور الدين احتسب 8 دقائق وقت محتسب بدلاً من الضائع وهو أهدر 7 منهم بطريقة مستفزة». وأنهى تصريحاته: «طريقته كانت مستفزة وشعرت أنه يحب التمثيل وتسليط الكاميرا عليه». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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