شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث مع فايلر مصير صالح جمعة في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة مصير صالح جمعة لاعب الفريق سواء بمنحه فرصة ثانية والأبقاء عليه خلال الموسم المقبل أو بالإستغناء عنه مع نهاية الموسم الجاري محلياً على خلفية أزمته الأخيرة التى تسببت في القبض عليه وإحتجازه في أحد أقسام الشرطة لمدة 48 ساعة بسبب حادث سيارة ارتكبه في حي الزمالك قبل أن يتأجل إخلاء سبيله بسبب قضية أخرى كان مطلوب على ذمتها بسبب حادث سير أيضاً في الجيزة ، ومن المقرر أن يتناقش محمود الخطيب رئيس النادي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن مصير صالح جمعة وأن كانت النية تتجه لعدم الأبقاء عليه والإستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري بعدما حصل اللاعب على فرص كثيرة ولم يلتزم ويجتهد بالشكل الذي يمنحه الفرصة كافية للمشاركة في المباريات خاصة بعدما ظهر لمدة 13 دقيقة في مباراة المصري قبل أسبوعين وظهر واضحاً أنه لم يستعيد وزنه المثالي ، ورغم أن الإحتمال الأقرب هو عدم بقاء صالح في الاهلي خلال الموسم المقبل إلأ أن الإدارة الحمراء ستبحث الأمر بعناية مع فايلر لإتخاذ القرار المناسب في هذه القضية.

من جانبه ، أكد صالح جمعة ان المواقف الصعبة هى من تظهر معادن البشر وتحديداً فى النادي الأهلى لما لمسته من محمود الخطيب رئيس النادي وأضاف في تصريحات اعلامية: "أشكر الفريق القانوني للنادى الاهلي على وقفتهم معي لأنهم لم يتخلوا عني حتى الانتهاء الخروج من النيابة العامة"وأوضح نجم الأهلي الشهير: "منذ بداية لعب كرة القدم اعتدت اتهامي بأنني أكون في مواقف كثيرة في غير وعي وخلافه.. فوجئت بعد حادث التصادم عقب انتهاء التدريب بأحد شوارع الزمالك بطلبات مالية كبيرة وغريبة من صاحب السيارة كوني لاعب كرة وهو ما دفعني لطلب الذهاب إلى قسم الشرطة القريب" وأشار الى أن الواقعة القديمة طلب مني صاحبها في البداية 3 ملايين جنيه ثم انتهت إلى مليون و200 ألف جنيه، مضيفاً: "أنا اللي صممت للذهاب لعمل تحليل شامل للخمور والمخدرات بالكامل وجاء سلبي بالكامل".

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وشدد صالح جمعة: "يوجد الفيديو الأول والثاني للحادثتين وهو ما يبرأنى من كل الاتهامات، كما أن زوجتى كانت متواجدة معي في السيارة خلال الحادث وليس طليقتي كما ردد البعض". وقال اللاعب: "زوجتي لم تشكوني في النيابة وتحدثت مع وكيل النائب العام لتحمل المسئولية بدلا مني لتأكدها من استخدام مثل هذه الأمور ضدي" ، واستطرد صالح جمعة حديثه قائلا: "دفعت 200 ألف جنيه لصاحب السيارة الأول كتعويض واستخدام سيارة أخي عبد الله جمعة أمر عادي لأننا نستخدم سيارات بعض، كما أن عدم تجديد رخصة السيارة لعدم عمل المحاكم خلال فترة كورونا". وأكد أنه متمسك بالفرصة في النادي الأهلي وسعيه للوصول إلى الوزن المثالي.

وأوضح: "وقعت على بياض لمدة 3 سنوات مع الأهلي قبل إعارتي للسعودية" وواصل صالح جمعة: "تعاقدي مع الأهلي ممتد لسنتين ولدي رغبة فى العودة للملعب، لم أوقع أو أتفاوض مع الزمالك نهائياً وكلما تحدثت مع عبد الله أخويا أقول له تعالى شوف عندي وعندك علشان تعرف الفارق بين الناديين، ولم أفكر في الرحيل عن الأهلي نهائياً خلال الفترة الحالية".