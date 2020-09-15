شكرا لقرائتكم خبر عن مصورو مباراة الأهلى والاتحاد يحتفلون بعيد ميلاد الدكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من مصوري المواقع الإخبارية والرياضية بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري علي الاحتفال بعيد ميلاد الزميل مصطفى يحيى "الدكش" أثناء المباراة بملعب برج العرب. وفاجئ أحد المصورين الدكش مقدم برنامج "خش ع الدكش" بتنظيم احتفال بسيط بعيد ميلاده الثلاثون وسط مشاركة لكافة الزملاء المتواجدون ممن حرصوا علي التقاط الصور التذكارية وسط حالة من البهجة علي أرضيه ملعب برج العرب.

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