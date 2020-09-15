شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي: غيرت من حازم إمام لما شفته مع مني زكي في المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان احمد حلمي عن موقف طريف جمع بينه وبين زوجته الفنانة مني زكي وحازم إمام لاعب نادي الزمالك تسبب في غيرته الشديدة منه.

وروى حلمي هذه الواقعة خلال لقائه مع إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، قائلا: "في إحدى المرات ذهبت لاستقبال مني زكي في المطار عقب عودتها من جنوب أفريقيا وفوجئت بشاب وسيم يساعد مني زكي في حمل الحقائب أثناء خروجها من المطار".

وقال حلمي: "غيرت جدا من هذا الشخص الوسيم للغاية وتحدثت معه بطريقة غير لطيفة، كما اضطرت زوجتي للومي على هذا التصرف وأخبرتني أنه حازم إمام، لاعب الزمالك الشهير، فندمت على تصرفي وحاولت أن أذهب إليه وأعتذر له، لكنه رحل سريعا دون أن أعتذر له».