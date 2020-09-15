نيفيل: صلاح سيتجاوز ماني لأنه "أناني" مثل كريستيانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في طريقه إلى أن يكون بين أفضل اللاعبين في العالم، مشيرا إلى أنه سيتفوق على زميله السنغالي ساديو ماني.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "وصل صلاح إلى مستوى آخر مع ليفربول، قبل سنوات عندما جاء إلى ليفربول وأحرز 40 هدفا قلت أن هذا غريب ولن يكون قادرا على التعايش مع ذلك".

وأضاف: "لكن صلاح بعد ذلك سجل باستمرار على مدى عامين أو ثلاثة أعوام".

وعن المقارنة بين محمد صلاح وساديو ماني، أكد نيفيل: "ماني محبوب وأعتقد أن اللاعبين يحبونه، إنه يبذل كل ما في وسعه كل يوم وليس أنانيا، لكن صلاح لا يمرر أحيانا إلى زملائه في الفريق ويعتبر أكثر أنانية ومحبوب بشكل أقل بسبب ذلك".

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وأكمل: "أنظر إلى صلاح على أنه قاتل على أرض الملعب، وهذا يذكرني بما كان يحدث بين كريستيانو رونالدو وروني في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، فهذا هو الموقف بين صلاح وماني".

وتابع: "أعتقد أن صلاح سينتهي به المطاف متجاوزا ماني، ليس لأن ماني ليس لاعبًا رائعًا، إنه لاعب رائع مثل روني، ولكن سبب اختلاف اللاعبين مثل صلاح أو رونالدو، هو أن لديهما شيء ما في العقلية، مما يعني أنهما يذهبان إلى المنزل ليلاً ويفكران كيف يكونان الأفضل في العالم، في حين أن روني أو ماني يشعران أن الفريق يجب أن يفوز ويجب أن يبذلان قصارى جهدهما ويقاتلان من أجل الفريق، وصلاح لا يفعل ذلك".

وانتقل نيفيل للحديث عن فترة صلاح مع تشيلسي قائلا: "كان أضعف وكان يتخذ قرارات سيئة، ولم يكن ناضجًا كما تتوقع من لاعب شاب يتطور، لكن مشاهدته في المباراة الأخيرة أمام ليدز يوم السبت بدا الأمر كما لو كان يلعب والمباراة بين يديه، يبدو مختلفًا وجائعًا وقويًا وأكثر نضجًا".

وأتم نيفيل قائلا: "لا يوجد أي سبب يمنع صلاح من إثبات نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم".