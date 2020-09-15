تشيلسي يبدع بثلاثية أمام برايتون في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

افتتح فريق تشيلسي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مثير على ملعب مضيفه برايتون 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الأولى التي شهدت فوز وولفرهامبتون على مضيفه شيفيلد يونايتد 2 /صفر.

وحسم تشيلسي الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليحصد أول ثلاث نقاط له في طريق المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2016 /2017.

وحصل تشيلسي على ضربة جزاء نتيجة مخالفة من ماثيو ريان ضد الوافد الجديد تيمو فيرنر، ليسجل منها الإيطالي جورجينيو هدف التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 23.

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وتمكن البلجيكي لياندرو تروسارد من إدراك التعادل لبرايتون في الدقيقة 53 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد المدافع الصاعد رييس جاميس بتسجيل الهدف الثاني لتشيلسي بتسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء.

واختتم الفرنسي كورت زوما التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 66 بعدما تلقى تمريرة من جيمس سدد على إثرها كرة قوية لمست قدم أحد اللاعبين وسكنت الشباك.

وعلى ملعب برامول لين حسم وولفرهامبتون الفوز منذ الدقائق الأولى حيث تقدم المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف في الدقيقة الثالثة وتبعه المدافع المغربي رومان سايس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة.