مدرب الاتحاد: الخروج بنقطة أفضل من الخسارة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد، أن جميع اللاعين أدوا مباراة قوية أمام الأهلي وكانوا الأحق بنقاط المبارا ة الثلاث.

وتعادل الاتحاد أمام الأهلي، مساء اليوم الإثنين، بدون أهداف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري we المصري.

وقال يوسف بعد المباراة:" روح الفريق التي كنت افضل رؤيتها في الدور الأول عادت أمام الأهلي وأتمنى أن تستمر في المباريات المقبلة".

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وأضاف:" الاتحاد كان افضل من الأهلي في المجمل والاحق بالفوز، بغض النظر عن ركلة الجزاء التي أضاعها اللاعب أحمد رفعت".

وأوضح المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه استطاع اختراق دفاع الأهلي وحارس فريقه لم يتعرض لأي خطورة واضحة.

وتابع:" في النهاية فهو يلاعب الأهلي، والخروج بنقطة قد تكون مريحة افضل من الخسارة أمام الفريق المتصدر".

وأتم تصريحاته:" اللاعبن خاضوا مباراتين خلال 48 ساعة، لكن راضٍ عن الأداء وهناك اختلاف واضح عن المباراة الماضية".