فايلر: سنحتفل في المباراة المقبلة.. ما زلنا نتصدر بفارق 20 نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي أن التعادل مع الاتحاد السكندري والتعثر أمر وارد لأنه جزء من لعبة كرة القدم.

وتأجل تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز بعد التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، ليصبح الأحمر بحاجة لنقطة واحدة فقط من المباريات السبع التالية.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال فايلر عن التعادل :"هذا جزء من اللعبة وأمر يحدث في العالم كله، واجهنا خصماً قوياً لذلك لم نحقق الفوز، وهذا طبيعي، أحياناً تواجه فريق يمنعك من اللعب بطريقتك".

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وأضاف فايلر :"لا أنشغل بالتحكيم كثيراً، لأنه من بين الأمور التي لا يمكنني تغييرها أو التأثير عليها، واحترام القوانين لا يجعل الحكام يجاملون فريقاً على حساب أخر".

وتابع المدرب السويسري :"لا توجد أبعاد نفسية أثرت على أداء الفريق، لم نخطط للاحتفال قبل المباراة، نتصدر بفارق 20 نقطة عن صاحب المركز الثاني، وسنحتفل المباراة المقبلة أو التي تليها باللقب".

وعن مواجهة المقاصة المقبلة أتم فايلر :"سواء فزنا اليوم وتوجنا باللقب أو لم نتوج، كنا سنلعب من أجل الفوز على المقاصة، وهذا هو هدفنا الآن".