بعد التعادل مع الاتحاد.. متى يُتوج الأهلي بطلا للدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أجَّل فريق الاتحاد السكندري تتويج الأهلي رسميا ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل 7 جولات من النهاية، بعدما أجبره على التعادل السلبي ضمن منافسات الأسبوع الـ27 في المسابقة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي يحتاج إلى الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، ولكن نقطة التعادل لم تكن كافية.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب، ليصبح في حاجة إلى نقطة واحدة فقط لحسم تتويجه بلقب الدوري، الذي حصد فيه أقرب ملاحقيه الزمالك 52 نقطة، بعد خصم 3 نقاط من رصيده بقرار اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام مصر المقاصة على ملعب استاد القاهرة يوم السبت المقبل، فيما سيلعب الزمالك قبله بـ24 ساعة، حيث سيلتقي أمام أسوان يوم الجمعة المقبل في نفس الملعب.

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وقد يحسم الأهلي التتويج بالدوري يوم الجمعة المقبل دون أن يلعب، خاصةً أن تعثر الزمالك أمام أسوان سيجعل رصيده 52 نقطة في حالة الخسارة و53 في حالة التعادل.

تعثر الزمالك أمام أسوان سينهي آماله في التتويج ببطولة الدوري رسميا، حيث سيصبح أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه 70 أو 71 نقطة، وهو ما يتُوج الأهلي بطلا للمسابقة لأن رصيده حاليا 72 نقطة.

أما في حالة فوز الزمالك على أسوان، سيحتاج الأهلي إلى الفوز على مصر المقاصة من أجل حسم التتويج بلقب الدوري قبل 6 جولات من النهاية.

وقد يكفي الأهلي التعادل أمام الفريق الفيومي لتفوقه على الزمالك في المواجهات المباشرة، بسبب انسحاب الفريق الأبيض من لقاء القمة في شهر فبراير الماضي رغم فوزه في الدور الثاني بنتيجة (3-1).

يُذكر أن تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري أنهى آمال المقاولون العرب في التتويج بلقب الدوري رسميا، حيث إذا تمكن فريق المدرب عماد النحاس من الفوز في جميع مبارياته الثماني المتبقية سيكون رصيده 71 نقطة.