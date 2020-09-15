اعلن مجلس أدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر عن التعاقد مع المحترف الامريكي ادموف ساكا لتدعيم الفريق الاول لكرة السلة في الموسم المقبل 2020 / 2021 . 2021 . وجاء تعاقد نادي سموحة مع الاعب لمدة موسم واحد بحضور المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة النادي و احمد عجلان عضو مجلس الادارة و المدير الفني للفريق الاول لكرة السلة ايمن المطراوي . و احمد عجلان عضو مجلس الادارة و المدير الفني للفريق الاول لكرة السلة ايمن المطراوي . يذكر ان الفريق الاول لنادي سموحة جاء خامسا في الدوري المنتهي و يسعى للمنافسة على الالقاب في الموسم القادم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يضم الامريكي ساكا لتدعيم السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.