رياضة | فيرنر يكشف مفاجأة بشأن إصابته واحتمالية لحاقه بمباراة ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيرنر يكشف مفاجأة بشأن إصابته واحتمالية لحاقه بمباراة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تيمو فيرنر نجم هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي عن مفاجأة بشأن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقكت الكاميرات صورة لفيرنر وهو يضع الضمادات على ركبته عقب انتهاء مباراة تشيلسي وبرايتون لتثير الشكوك حول احتمالية لحاقه بمواجهة فريقه ضد فريق ليفربول المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي.

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وقال فيرنر في تصريحات صحفية عقب المباراة حول وضع الضمادات على ركبته: "كانت بسبب إلتحامي في ركلة الجزاء، اصطدمت ركبة الحارس بي مباشرة، وكانت مؤلمة قليلًا، لم أستطِع التحرك أكثر بعد ذلك بسبب أنها آلمتني."

‏وتابع: "لحاقي بمباراة ليفربول؟ بالطبع جاهز للمباراة فمثل هذه المباريات سأكون دائماً جاهزًا."

ويستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.