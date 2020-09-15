رياضة | نجم باريس سان جيرمان السابق يعرض خدماته على برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان السابق يعرض خدماته على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عرض خدماته على برشلونة الإسباني من أجل الإنضمام إلى الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن كافاني رحل عن باريس في نهاية الموسم الماضي عقب نهاية عقده مع الفريق الفرنسي ليصبح لاعبًا حرًا في الصيف الحالي.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كافاني عرض ارتداء قميص برشلونة مرتين في الأسابيع الأخيرة في ظل بحث برشلونة عن مهاجم جديد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الأمانة الفنية في برشلونة درست الاقتراح لكنها استبعدت تلك الفرضية موضحة أن كافاني ليس من بين أولويات البلوجرانا في الوقت الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كافاني كان قريبًا من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد لكن المفاوضات فشلت وحدث نفس الأمر مع بنفيكا البرتغالي.