رياضة | رد مفاجئ لبيراميدز على خطفه لرمضان صبحي من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد مفاجئ لبيراميدز على خطفه لرمضان صبحي من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي بيراميدز عن مفاجأة جديدة بشأن تعاقده مع رمضان صبحي نجم نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي السابق ولاعب الفريق الحالي عندما كان في صفوف النادي الأهلي.

وأكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن رمضان صبحي لم يكن لاعبا في صفوف الأهلي بل كان لاعب لصالح نادي هيدرسفيلد، وهو كان معروض للبيع.

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وأشار عمرو بسيوني في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن رمضان صبحي تلقى ثلاث عروض من الأول كان الزمالك والثاني الأهلي والثالث بيراميدز .

وتابع أن رمضان أعلن بشكل صريح ترحيبه بالانضمام إلى بيراميدز مؤكدا أنه لاعب كبير ومهم والتعاقد معه لم يكن وليد اللحظة.

واختتم حديثه بأن رمضان صبحي لم يكن الأولوية لديه الاحتراف في أوروبا وذلك لأسباب خاصة به هو.