رياضة | كامافينجا يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كامافينجا يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علّق الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي على أن إهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة شئ رائع وأكد أنه يركز في الموسم الحالي مع فريقه الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرًا أن ريال مدريد الإسباني يضع كامافينجا البالغ من العمر 17 عامًا على رأس أولوياته في صيف 2021 بالإضافة إلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ودايوت أوباميكانو نجم دفاع لايبزيج الألماني.

وعن إهتمام ريال مدريد، قال كامافينجا في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:"عندما يهتم بك نادي كبير مثل ريال مدريد فهذا شيء رائع لكنني لا أود تشتيت تركيزي بذلك ".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلاً:"لقد اتخذت قرار البقاء هذا الموسم في رين وأنا سعيد لهذا القرار، عليّ التركيز على كرة القدم وعدم التفكير فيما يحدث حولي، الحياة جيدة جدًا في هذا الوقت الحالي".