شكرا لقرائتكم متعب:استنفذت كل نصايحي مع صالح.. مع احترامي للجميع الكرة أهلي وزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد عماد متعب نجم الأهلي السابقحالة اللا مبالاة التي يعيشها صالح جمعة لاعب الأهلي، وعدم الاهتمام بنفسه رغم إمكانياته العالية، موضحا: "استنفذت جميع نصاحي مع صالح جمعة وليا ليا حكم عليه هحبسه في البيت وميطلعش غير على التدريب ونصيحتي الأخيرة يا صالح ركز في شغلك وركز في مصلحتك الناس بتحبك، انت المفروض تموت نفسك لما تقعد على الدكة ، انت تخسر الناس يوم بعد يوم".

قال خلال تصريحات لبرنامج ملعب "اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "تعمدت الفترة الأخيرة لي في الأهلي أقعد صالح معايا في الأوضة عشان انصحه ويبقى جنبي والفترة اللي كنت فيها كان صالح موجود احسن من دلوقتي وبيشارك اكتر من دلوقتي هو طيب وغلبان جدا بس دماغه في حتة تانية".

استرسل: "عبد الله جمعة أخو صالح أقرب مثل ليه ملتزم ومجتهد وكلنا طالبنا انه يروح المنتخب وياريت صالح يبص له.

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شدد: "الكورة في مصر الأهلي والزمالك مع احترامي لكل الفرق التانية لأن جماهيرية القطبين هي الأقوى، مشيرا: "بيراميدز ممكن ينافس سنتين لكن عمره ما هيكون منافس دائم للقطبين وهيبقى منافس الموسم الجاي ولكن نوعية اللعيبة اللي راحت له متعودة على البطولات زي شريف اكرامي ورمضان صبحي".

أوضح: "اكيد شريف اكرامي عارف انه هيروح بيراميدز عشان هيلعب والا مكنش مشي من الأهلي".