شكرا لقرائتكم متعب: الاعتزال أفضل قرار اتخذته.. والخطيب أفضل رئيس نادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه كان يتمنى أن يلعب تحت قيادة أبو تريكة في الأهلي وهاني رمزي في المنتخب الوطني. قال خلال تصريحات لبرنامج ملعب "اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أفضل قرار اتخذته في حياتي اعتزال الكرة لأني حافت على حب الجمهور وعلاقتي بالأهلي" Advertisements تابع: "أفضل رئيس نادي هو محمود الخطيب وأفضل مدرب فايلر وايهاب جلال وكارتيرون ولكن الأفضل منهم فايلر". اوضح: "أفضل لاعب في الموسم الحالي هو السولية ومصطفى محمد والموضوع ليس موازنة بين الأهلي والزمالك".

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