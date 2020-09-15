شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى يرفض الخروج لغرفة خلع الملابس بعد طرده في مباراة الأهلى والاتحاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة "سوبر كورة" لحظة رفض أحمد فتحى لاعب الأهلى الخروج إلى غرفة خلع الملابس بعد طرده وإصراره على البقاء في ملعب برج العرب لمتابعة مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل السلبي.

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تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز ، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

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وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.