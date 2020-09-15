شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 14/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتحاد الكرة يطالب فيفا بإرسال لائحة النظام الأساسى الجديدة

أرسلت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ردها على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن وضع خارطة طريق في أسرع وقت واجراء الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، وطلبت اللجنة الخماسية من الفيفا إرسال اللائحة النهائية حتى يتم عرضها على الأندية. تفاصيل مفاوضات الأهلى لضم يوسف البلايلى وموقف أزارو بالقلعة الحمراء كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس مفاوضات الأهلى مع الجزائرى يوسف البلايلى، جناح أهلى جدة السعودى، مؤكداً أن المقابل المطلوب للصفقة يصل لـ 4 ملايين يورو، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك رغبة من الأهلى للتعاقد مع يوسف البلايلى، ولكن أهلى جدة طلب الحصول على 4 ملايين يورو وهذا رقم كبير للغاية، فضلا عن الراتب الضخم للاعب، الأهلى مازال يدرس الموقف كاملاً فى ظل حاجته للتعاقد مع جناحين فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

المقاولون يمدد عقد خليفة محمد صلاح 3 مواسم بعد عروض الأهلى والزمالك وبيراميدز

نجحت إدارة المقاولون العرب فى تمديد عقد يوسف حسن مهاجم 2003 الذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بالإضافة إلى الموسم المتبقى فى عقده لتضمن استمراره بالنادى لمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك فى ظل اهتمام الأندية الثلاثة الكبار باللاعب ووجود مفاوضات من قبل الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضمه، وتضمن عقد اللاعب وجود شرط جزائى بقيمة 40 مليون جنيه داخل مصر، حيث تسعى إدارة المقاولون لتسويق اللاعب الشاب خارج مصر فى الفترة المقبلة ليكون خليفة محمد صلاح نجم الفراعنة وابن قلعة ذئاب الجبل. Advertisements

الزمالك يحدد 11 أكتوبر موعدا لرحلة المغرب بعد رفض خوض لقاء الحدود

حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإشراف أمير مرتضى منصور بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل موعداً لسفر الفريق الأبيض إلى المغرب بعد رفض خوض مواجهة الفريق أمام حرس الحدود، المحدد لها يوم 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بسبب برنامج تحضيرات الفريق لمواجهة الرجاء المغربى، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، يوم 17 من الشهر ذاته، حيث حددت إدارة الكرة بالاتفاق مع كارتيرون اليوم السابق لمواجهة الحدود موعدا للسفر إلى المغرب.

اتحاد الكرة يرفض طلب نادى مصر بتفريغ محادثات حكام مباراة الفريق مع الاتحاد

علّق مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على طلب نادى مصر بتفريغ محادثات طاقم حكام لقاء الفريق مع الاتحاد السكندرى فى الجولة 26 للدورى، وقال مسؤولو اتحاد الكرة إنه لا يحق لأى نادٍ تفريغ المحادثات لأنها تكون سرية وليست مادة للاطلاع عليها من جانب مسؤولى الأندية.