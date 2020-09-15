شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365: الأهلى يتعادل مع الاتحاد ويؤجل حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا إخباريا جديدا، أعده رامى نوار وقدمته شروق وجدى وهشام عبد التواب، لاستعراض أبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا على مدار اليوم.

وجاء على رأس الموجز، تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري، وبذلك تأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.. وشهدت الدقائق الأخيرة نشاط ملحوظ من الفريقين وحاول كلاهما التسجيل، وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء بدعوى عرقلة ديانج لكن الحكم رفض، وأنقذ محمد الشناوي كرة خطرة من مهاجم الاتحاد وينتهي اللقاء بالتعادل ويتأجل حسم بطولة الدوري.

كما جاء في الموجز، هدد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، بعدم تولى القيادة الفنية لفريقه خلال مباريات الدورى المقبلة، وأقربها مواجهة نادى مصر نادى مصر فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجولة الـ 27 بالدوري الممتاز، كما هدد بعدم قيادة تدريبات الفريق الفيومى مرة أخرى، بعد أن تغيب عن تدريب اليوم.. وكشف مصدر مطلع بالمقاصة، أن سبب قرار إيهاب جلال هو تأخر الإدارة فى صرف مستحقات اللاعبين، وعدم حصوله على أى "مليم" من مستحقاته المالية.

فيما تقرر إقامة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي على استاد برج العرب بالإسكندرية، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل، في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي تأهل له الأبيض عقب تخطى عقبة الترجي التونسي، في دور ربع النهائي، وأعلن الزمالك، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حدد موعد مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي والتي تقام بالمغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وقرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إقامة عزاء الرحل عزمي مجاهد نجم فريق الطائرة بالزمالك ومنتخب مصر السابق داخل مقر النادي بميت عقبة بدلا من الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل، وجاء قرار منصور بسبب قرار وزير الأوقاف بمنع فتح قاعات العزاء بسبب انتشار فيروس كورونا.. وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

قررت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا فى دوري أبطال آسيا اعتبار نادى الوحدة الإماراتي منسحباً من البطولة، بعد إخفاقه فى السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية فى المجموعة الأولى.. وأكد الموقع الرسمى لدورى أبطال آسيا أن اللجنة الفرعية قررت أن الظروف التى تحيط بإخفاق النادى فى الوصول ينطبق عليها وصف "الظروف القهرية"، وأن المباريات خاضها نادي الوحدة فى البطولة ستعتبر نتائجها ملغاة، وتقرر عدم احتساب أى نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التى خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائية للمجموعة.

ومع اخبار الرياضة العالمية، انضم النجم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، إلى غريمه التقليدي النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، ليصبح ثانى لاعب كرة القدم تتخطى إيراداته حاجز المليار دولار خلال مسيرته، ووفقا لصحيفة "فوربس" الأمريكية فإن "ميسى" سيصبح بعد أشهر قليلة من الآن ثانى لاعب في تاريخ كرة القدم تتخطى حجم إيراداته خلال مسيرته حاجز المليار دولار، وبلغت مكاسبه خلال الموسم الحالي 126 مليون دولار، وهو ما جعله ثانى ملياردير في عالم كرة القدم بعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، في شهر يونيو الماضى.