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مهاجم المصرى يشيد بـ على ماهر بعد فوز الفريق البوسعيدى أمام الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى فى مديره الفنى على ماهر عقب تحقيق الفريق لفوز مستحق اليوم على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر للدورى.

وقال أموتو فى تصريحات تليفزيونية: "على ماهر بمثابة أب لى لم أتدرب معه من قبل ولكن منذ قدومه لتدريب المصرى أحدث تغييرات كثيرة وسريعة فى الفريق فى وقت قياسى وجعل هناك انسجاما بين اللاعبين وإصرار على تحقيق الفوز حتى اللحظة الأخيرة وقام بتغيير روح الفريق وهو ما كان ينقص الفريق مشددا أن أهم كان كان يميز الفريق البورسعيدى سابقا روحه القتالية والتى كانت تنقصنا فى المديرين الفنيين الذين تعاقبوا على الفريق .

ونجح المصرى البورسعيدى فى تحوسل خسارته بهدف مقابل للا شىء أمام حرس الحدود بالشوط الأول للفوز فى نهاية اللقاء بهدفين مقابل هدف احرزهما محمود وادى واوستن اموتو.

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