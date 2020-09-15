شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عبدالله جمعة ليس له أي علاقة بأزمة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عبدالله جمعة نجم فريق الكرة بالنادي الأبيض ليس له أي علاقة بأزمة شقيقه صالح.
وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «أندهش من الإعلامي مهيب عبدالهادي الذي أقحم اسم عبدالله في أزمة صالح جمعة».
وأكمل: «ساندت صالح جمعة في أزمته دون أي أسباب، فسبق وأن دافعت عن العديد من نجوم الأهلي، كما أن شقيق صالح هو أحد نجوم الزمالك الحاليين».
وأنهى تصريحاته: «أحمد شوبير قام بالحديث عن محمود الخطيب ومحامي الأهلي عندما وجه صالح جمعة الشكر لي خلال مداخلته الهاتفية».
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