شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عبدالله جمعة ليس له أي علاقة بأزمة شقيقه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عبدالله جمعة نجم فريق الكرة بالنادي الأبيض ليس له أي علاقة بأزمة شقيقه صالح.

وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «أندهش من الإعلامي مهيب عبدالهادي الذي أقحم اسم عبدالله في أزمة صالح جمعة».

وأكمل: «ساندت صالح جمعة في أزمته دون أي أسباب، فسبق وأن دافعت عن العديد من نجوم الأهلي، كما أن شقيق صالح هو أحد نجوم الزمالك الحاليين».

وأنهى تصريحاته: «أحمد شوبير قام بالحديث عن محمود الخطيب ومحامي الأهلي عندما وجه صالح جمعة الشكر لي خلال مداخلته الهاتفية».