شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه في إصابة فايلر بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهرت بعض أعراض فيروس «كورونا» (كوفيد 19) على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي. وعلمت «المصري اليوم» أن هناك حالة من الاشتباه بإصابة المدير الفني السويسري بفيروس «كورونا» وتلقي العدوى من ثنائي الفريق ياسر إبراهيم وعلي لطفي. كانت التحاليل قد أثبتت إيجابية عينة الدم الخاصة بالثنائي إبراهيم ولطفي قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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