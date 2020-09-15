شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: دافعت عن أحمد بلال بعد الحكم عليه بالسجن 10 ‏سنوات ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه قام بالدفاع عن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، والترافع في قضيته بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وطالب مرتضى منصور، خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، أحمد بلال بالهدوء والكف عن الهجوم على مصطفى محمد.

وواصل: «ساندت أحمد بلال وأخرجته من السجن بعد الحكم عليه بعشر سنوات، وكان لاعباً أساسياً في الأهلي خلال ذلك الوقت».