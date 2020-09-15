شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: دافعت عن أحمد بلال بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه قام بالدفاع عن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، والترافع في قضيته بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وطالب مرتضى منصور، خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، أحمد بلال بالهدوء والكف عن الهجوم على مصطفى محمد.
وواصل: «ساندت أحمد بلال وأخرجته من السجن بعد الحكم عليه بعشر سنوات، وكان لاعباً أساسياً في الأهلي خلال ذلك الوقت».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: دافعت عن أحمد بلال بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.