شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي «اتلسع» بالثلاثة في كل الألعاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من الهزائم الأخيرة التي تلقاها النادي الأهلي في الألعاب الجماعية.
وقال مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «الأهلي بقيادة محمود الخطيب (اتلسع) بثلاثية أمام الزمالك في دوري كرة القدم، كذلك الاتحاد في كرة السلة وتفوق الفريق الأخضر في 3 مباريات وحسم الدرع، وفي كرة اليد أيضاً».
وواصل: «اللاعب الصغير الذي تعطلت به الحافلة، قاصداً أسامة فيصل، هو من سجل الهدف الثالث في الأهلي».
وأنهى تصريحاته: «اللجنة الخماسية أصرت على إستكمال الدوري من أجل أن يفوز الأهلي ولكن في النهاية جاءت الهزيمة على يدنا بالثلاثة».
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