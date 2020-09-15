شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي «اتلسع» بالثلاثة في كل الألعاب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من الهزائم الأخيرة التي تلقاها النادي الأهلي في الألعاب الجماعية.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «الأهلي بقيادة محمود الخطيب (اتلسع) بثلاثية أمام الزمالك في دوري كرة القدم، كذلك الاتحاد في كرة السلة وتفوق الفريق الأخضر في 3 مباريات وحسم الدرع، وفي كرة اليد أيضاً».

وواصل: «اللاعب الصغير الذي تعطلت به الحافلة، قاصداً أسامة فيصل، هو من سجل الهدف الثالث في الأهلي».

وأنهى تصريحاته: «اللجنة الخماسية أصرت على إستكمال الدوري من أجل أن يفوز الأهلي ولكن في النهاية جاءت الهزيمة على يدنا بالثلاثة».