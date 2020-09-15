شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه تحذيراً لمختار مختار: ابتعد عن الوسط الرياضي لأنك إخواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تحذيراً لمختار مختار، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الانتاج الحربي.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «أحذر مختار مختار من مواصلة مشواره التدريبي، وأنصحه بالابتعاد عن الوسط الرياضي لأنه إخواني».

وواصل: «أتعجب من انتماء جميع الإخوان المسلمين للنادي الأهلي مثل سيد عبدالحفيظ ومختار وعلاء صادق وغيرهم».

وأنهى تصريحاته: «أتعجب من استمرار مختار مختار في التدريب في مصر رغم انتمائه للجماعة الارهابية ومساندته لمحمد مرسي».