شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه تحذيراً لمختار مختار: ابتعد عن الوسط الرياضي لأنك إخواني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تحذيراً لمختار مختار، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الانتاج الحربي.
وقال مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «أحذر مختار مختار من مواصلة مشواره التدريبي، وأنصحه بالابتعاد عن الوسط الرياضي لأنه إخواني».
وواصل: «أتعجب من انتماء جميع الإخوان المسلمين للنادي الأهلي مثل سيد عبدالحفيظ ومختار وعلاء صادق وغيرهم».
وأنهى تصريحاته: «أتعجب من استمرار مختار مختار في التدريب في مصر رغم انتمائه للجماعة الارهابية ومساندته لمحمد مرسي».
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