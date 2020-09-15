شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مرتضى منصور على موعد مباراة الزمالك والحرس ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام الحرس بالدوري الممتاز قبل مواجهة الرجاء المغربي بـ5 أيام.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة نادي الزمالك: «عمرو الجنايني يريد أن يذهب الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى المغرب في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية وكل لاعبيهم مصابة».

وواصل: «البطولة يتدون باسم مصر سواء تُوج بها الزمالك أو الأهلي في الأبطال أو بيراميدز في الكونفدرالية، ولابد من أن نتكاتف».

وأكمل: «أزمتنا في مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر، التي تم وضعها في منتصف مباريات الدوري بالإضافة إلى إقامتها في الاسماعيلية».