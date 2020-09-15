شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي يعامل صالح جمعة معاملة العبيد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه من تعامل إدارة الأهلي مع صالح جمعة. وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «الأهلي يعامل صالح جمعة معاملة العبيد». وواصل: «وعلى النقيض يحصل كهربا على حقوقه وهو الفتى المدلل في النادي الأحمر رغم تجاوزته وتعديه على مدير الكرة وزملائه وسب رموز القلعة الحمراء». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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