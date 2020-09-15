شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز ببرونزية دوري الطائرة للرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج رجال فريق طلائع الجيش بالميدالية البرونزية لبطولة الدوري الممتاز ( أ ) للرجال للكرة الطائرة لموسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك بعد الفوز علي طنطا في ختام مباريات الدوري ٣ / صفر .

قدم رجال طلائع الجيش عروضاً قوية في مشوارة طوال مباريات البطولة فقد لعب الطلائع ٢٢ مباراة حقق الفوز في ١٨ مباراة منها ليحصل على المركز الثالث من بين ١٢ فريقاً ، وهذا الإنجاز لم يأتي بالصدفة أو بضربة حظ ، ولكن نتيجة جهد كبير ومتابعة مستمرة وتخطيط طوال الموسم رغم الأحداث الجارية وتوقف المسابقة بسبب فيروس كورونا . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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