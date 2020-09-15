شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «كهربا» ذهب إلى مران الأهلي مخمورا.. واليوم ماتت مبادئ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اليوم شاهد على وفاة مبادىء النادي الأهلي، وتم دفنها.

واوضح مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «محمود كهربا ذهب إلى مران الأهلي وهو مخموراً وقام بالتعدي على زميليه أيمن أشرف ومحمد الشناوي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والبصق عليهم».

وأضاف: «حزنت بشدة عندما شاهدت كهربا يشارك بقميص الأهلي اليوم أمام الاتحاد وعلمت أن مبادىء النادي الأحمر ماتت وتم دفنها».

وأنهى تصريحاته: «الجوهري العظيم لم يدخل الأهلي منذ أزمته الشهيرة مع النادي وحتى وفاته، في الوقت الذي يدفع النادي بكهربا بعد كل ما قام به من تجاوز».