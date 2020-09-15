شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: مانويل جوزيه مدرب محظوظ.. وجيرالدو لا يصلح ‏للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق، البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأحمر الأسبق بـ«المحظوظ». وأوضح عبدالغني، في تصريحات لقناة «تن»: «جوزيه امتلك أفضل لاعبي الدوري المصري في فترة ولايته للأهلي». وواصل: «جوزيه حقق الكثير من البطولات داخل الاهلي بسبب تواجد جيل مميز وقتها واستطاع الظهور بشكل مميز وأصبح المدرب الاسطوري للقلعة الحمراء بسبب التواجد في البطولات الكبرى، وكان محظوظاً بشدة». وأنهى تصريحاته: «يجب على إدارة النادي الأهلي السرعة في خروج جيرالدو بالانتقالات القادمة والبحث عن لاعب آخر يقدم إضافة للفريق»، مشيرا إلى انه في حال مشاركته لم يقدم أي مستوى داخل الملعب ولا يصلح لارتداء القميص الأحمر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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