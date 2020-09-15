شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ساخراً من الخطيب: «شارك في كأس العالم بالسنبلاوين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود الخطيب، نظيره في الأهلي ليس ابنا من أبناء النادي الأحمر.
وأضاف مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «طالما كان الخطيب أسطورة.. لماذا لم يحترف خلال مشواره الكروي؟، في الوقت الذي احترف محمد عمارة وغيره من نجوم الفريق الأحمر».
وواصل: «الخطيب ساوم الأهلي ووضع شروطاً مالية من أجل استمراره في النادي، وهدد بالرحيل بشهادة مصطفى يونس».
وأكمل ساخراً: «مجدي عبدالغني شارك في كأس العالم ولكن الخطيب لعب بكأس العالم في السنبلاوين».
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