شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: رمضان صبحي لم يكن لاعباً في الأهلي.. وحسمنا الصفقة في 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي لم يكن لاعبا في الأهلي بل كان لاعبا ملك نادي هيدرسفيلد الانجليزي، وكان معروضا للبيع.
وقال بسيوني، في تصريحات عبر فضائية صدى البلد، إن رمضان تلقى ثلاثة عروض الأول كان الزمالك والثاني الأهلي والثالث بيراميدز .
وتابع: «رمضان أعلن بشكل صريح ترحيبه بالانضمام إلى بيراميدز»، مؤكدا أن رمضان لاعب كبير ومهم والتعاقد معه لم يكن وليد اللحظة.
وواصل: «رمضان صبحي لم يكن الأولوية لديه الاحتراف في أوروبا وذلك لأسباب خاصة به».
وواصل بسيوني: «التعاقد مع رمضان صبحي لم يستغرق أكثر من 72 ساعة»..
واردف: «بالفعل كان هناك جلسة بين رمضان وأفراد أسرته، وطلب اللاعب معرفة تفاصيل العرض، والمفاوضات لم تستغرق 3 أيام».
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