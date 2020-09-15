شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: رمضان صبحي لم يكن لاعباً في الأهلي.. وحسمنا الصفقة في ‏‏72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي لم يكن لاعبا في الأهلي بل كان لاعبا ملك نادي هيدرسفيلد الانجليزي، وكان معروضا للبيع.

وقال بسيوني، في تصريحات عبر فضائية صدى البلد، إن رمضان تلقى ثلاثة عروض الأول كان الزمالك والثاني الأهلي والثالث بيراميدز .

وتابع: «رمضان أعلن بشكل صريح ترحيبه بالانضمام إلى بيراميدز»، مؤكدا أن رمضان لاعب كبير ومهم والتعاقد معه لم يكن وليد اللحظة.

وواصل: «رمضان صبحي لم يكن الأولوية لديه الاحتراف في أوروبا وذلك لأسباب خاصة به».

وواصل بسيوني: «التعاقد مع رمضان صبحي لم يستغرق أكثر من 72 ساعة»..

واردف: «بالفعل كان هناك جلسة بين رمضان وأفراد أسرته، وطلب اللاعب معرفة تفاصيل العرض، والمفاوضات لم تستغرق 3 أيام».

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