شكرا لقرائتكم خبر عن «سؤال ميتردش عليه».. بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، حقيقة طلب أحمد فتحي نجم الأهلي البقاء في ناديه والتراجع عن التعاقد مع بيراميدز.
وقال بسيوني، في تصريحات على قناة صدى البلد: «ده سؤال ميتردش عليه»، مشيرًا إلى أنه لم ير لاعبًا يقضي موسمه الأخير مع نادي ويؤدي بهذا الإصرار والقوة.
وتابع: «أحمد فتحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وسيتم عقد مؤتمر صحفي ضخم له للإعلان عن تعاقد النادي معه رسميًا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر «سؤال ميتردش عليه».. بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.