شكرا لقرائتكم خبر عن «سؤال ميتردش عليه».. بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، حقيقة طلب أحمد فتحي نجم الأهلي البقاء في ناديه والتراجع عن التعاقد مع بيراميدز.

وقال بسيوني، في تصريحات على قناة صدى البلد: «ده سؤال ميتردش عليه»، مشيرًا إلى أنه لم ير لاعبًا يقضي موسمه الأخير مع نادي ويؤدي بهذا الإصرار والقوة.

وتابع: «أحمد فتحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وسيتم عقد مؤتمر صحفي ضخم له للإعلان عن تعاقد النادي معه رسميًا».