شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: صفقة شريف إكرامي محسومة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، إن صفقة انضمام شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفريق محسومة بنسبة كبيرة.
وأضاف بسيوني، في تصريحات على قناة صدى البلد: «صفقة إكرامي يتبقى عليها بعض الرتوش فقط، اللاعب يقضي فترة إجازة وبمجرد عودته سننهي كل شئ».
ولفت إلى أن شريف إكرامي قريب للغاية من الانضمام إلى بيراميدز في الانتقالات الحالية.
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