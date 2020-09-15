شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: صفقة شريف إكرامي محسومة‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، إن صفقة انضمام شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفريق محسومة بنسبة كبيرة.

وأضاف بسيوني، في تصريحات على قناة صدى البلد: «صفقة إكرامي يتبقى عليها بعض الرتوش فقط، اللاعب يقضي فترة إجازة وبمجرد عودته سننهي كل شئ».

ولفت إلى أن شريف إكرامي قريب للغاية من الانضمام إلى بيراميدز في الانتقالات الحالية.