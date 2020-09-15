شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات في بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع فايلر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، موقف النادي من التعاقد مع رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي لقيادة الفريق حال رحيل أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق الحالي.

وقال بسيوني، في تصريحات على قناة صدى البلد: «لم نفاوض فايلر من قريب أو بعيد، بيراميدز يتعامل باحترام مع الجميع، والفريق مستقر فنيًا وإداريًا».

وتطرق بسيوني إلى تصريحات إيهاب جلال مدرب المقاصة عن وجود مفاوضات معه من جانب بيراميدز، مشيرًا إلى أنه متعاقد مع المقاصة، وإذا كان بيراميدز يريد التعاقد معه سيسلك الطرق الشرعية.