شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اليوم ماتت مبادئ وقيم الأهلى وصالح جمعة يتعامل معاملة "عبيد " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مبادئ وقيم النادى الأهلى تم إعلان وفاتها اليوم عقب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" فى مباراة الاتحاد السكندري عقب التعدى على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة و زملائه فى الفريق.

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك خلال برنامج زملكاوى، أنه يتم معاملة محمود عبد المنعم "كهربا" بطريقة خاصة وفى ذلك الوقت يتم معاملة صالح جمعة بطريقة الـ" العبيد " و أبناء النادى أمثال حسام عاشور .

وأشار مرتضى منصور، إلى أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب يتعامل مع أبناء النادى بطريقة غير أخلاقية وعدم السماح لهم بالتواجد مثل محمد عمارة و مجدى عبد الغنى و مصطفى يونس و يتسأل أين أحتراف محمود الخطيب رئيس النادى و كيف يقول من أبناء النادى و هو من أبناء نادى النصر .