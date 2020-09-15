شكرا لقرائتكم متعب: فايلر قبل كورونا غير بعدها.. ولا أجرؤ على مهاجمة الأهلي أو الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قبل كورونا ليس بعد كورونا ومشكلته في تغيير طريقة اللعب كثيرا والأهلي قبل كورونا ليس بعد كورونا والأهلي كان يقدم كرة ممتعة ولكن ظروف الاصابات والايقافات تعطي عذر لأي فريق ، مشددا على أن حسم الدوري مسألة وقت وقد يكون الفريق تعجل في حسم اللقب

قال خلال تصريحات لبرنامج ملعب "اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "عماد متعب لا يجرؤ في يوم من الأيام أن يهاجم الأهلي لأنه بيتي او اهاجم محمود الخطيب لأنه مثل والدي".

استطرد: "حديثي عن التكريم بالأهلي أسيء فهمه وكنت أقصد به التكريم المعنوي وليس المادي لأنه سيحفز اللاعبين عل إنهاء مشوارهم بالأهلي، متابعا: "اعتزلت لأني مش هقدر العب في مكان غير الاهلي والاهلي سبب شهرتي وهو اللي غير حياتي واللي يزعلني ان جمهور الأهلي يزعل مني ولو حسيت ان الجمهور زعلان مني هقعد في البيت".

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شدد: "نيتي صفية واللي في قلبي على لساني ولكن فيه ناس مش حابة ده وعايزة توقع بيني ما بين جمهور الأهلي وبدأت اخد بالي من ده"

أضاف: "شرف لي ان اتولى منصب اداري في الأهلي وأخدم النادي الهلي بكل قوة لأنه صاحب الفضل علي وانتظر فرصة في مكان أستطيع الاضافة فيه".