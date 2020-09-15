شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: أرفض الهجوم على جهاز الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أن روح لاعبي الاتحاد السكندري في مباراة الأهلي كانت مرتفعة وراضي عن الأداء.

قال خلال تصريحات لبرنامج ملعب "اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الأجواء غير مهيأة في الاتحاد فيما يخص الهجوم على الجهاز الفني ولا أتفهم ذلك رغم اننا في المركز الخامس ومن يهاجم لا يفكر في مصلحة الزمالك ومطلبي الوحيد الوقوف خلف الفريق نهاية الموسم".

أكمل: "أرفض الهجوم من البعض على الجهاز الفني للاتحاد السكندري والتقليل من دوره مع الفريق، متابعا: "عقدي مع الاتحاد السكندري لنهاية الموسم الحالي والأجواء الحالية لا تساعد على النجاح".

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أردف: طموحات جماهير الاتحاد السكندري مشروعة وهدفنا الوصول بالفريق لأبعد نقطة، ونحاول الاستفادة من قطاع الناشئين لاسيما وأن قدرات الاتحاد السكندري في ضم صفقات كبيرة محدودة.

أشار: ليس لدي أزمة مع نور السيد وعندما أجد امر غير منضبط اتخذ القرار المناسب حتى لو كان آخر يوم لي في الاتحاد لنها مسألة مبدأ ونور السيد موجود ولكن حدث نوع من الخطأ استدعى اتخاذ قرار باستبعاده من المعسكر.

أضاف: من الوارد ألا يكون هناك حلول في أزمة نور السيد خلال الفترة المقبلة وانا جزء من كيان نادي الاتحاد واحاول اقوم سلوكه.