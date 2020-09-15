شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لماذا يتواجد عمرو الجناينى فى اتحاد الكرة حتى الآن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسأل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لماذا يتواجد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى فى الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى رغم انتهاء المهمة التى منحها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة الجبلاية خلال السنة الماضية .

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك خلال برنامج زملكاوى، أن مسئولى اللجنة الخماسية تتعمد بوضع مباريات لفريق الزمالك فى بطولة الدورى الممتاز و كأس مصر قبل السفر لخوض منافسات البطولة الافريقية والتى سوف تقام مباراة سموحة بمدينة الاسماعلية قبل العودة الى القاهرة و السفر الى المغرب .

واختتم مرتضى منصور، أنه ينتظر قضاء فترة اللجنة الخماسية لاظهار فساد بعض من المسئولى اللجنة و العمل على استبعاد مراكز الشباب الذى نسعى لتطويرها من قبل المسئولين فى الدولة .