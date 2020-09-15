شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن جيرالدو لا يصلح للعب داخل صفوف القلعة الحمراء لانه دون المستوى.
وأضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: يجب على إدارة النادي الأهلي التسرع في خروج جيرالدو بالانتقالات القادمة والبحث عن لاعب آخر يقدم إضافة للفريق، مشيرا الي انه في حال مشاركته لم يقدم اي مستوى داخل الملعب.
وتابع ، ان اجاي بعيد تماما عن مستواه الغني منذ عودته من توقف الدوري ، وديانج لاعب وسط الملعب سيكون له دور كبير في الاهلي الفترة القادمة .
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.
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