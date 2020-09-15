مجدي عبد الغني: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في الأهلي

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن جيرالدو لا يصلح للعب داخل صفوف القلعة الحمراء لانه دون المستوى.

وأضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: يجب على إدارة النادي الأهلي التسرع في خروج جيرالدو بالانتقالات القادمة والبحث عن لاعب آخر يقدم إضافة للفريق، مشيرا الي انه في حال مشاركته لم يقدم اي مستوى داخل الملعب.

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وتابع ، ان اجاي بعيد تماما عن مستواه الغني منذ عودته من توقف الدوري ، وديانج لاعب وسط الملعب سيكون له دور كبير في الاهلي الفترة القادمة .