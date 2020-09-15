شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: مجلس الزمالك سيوازر الأبيض بالمغرب.. واتحاد الكرة يتعنت معنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، عن أن مجلس إدارة الزمالك بالكامل سيسافر لمؤازرة الزمالك في المغرب خلال مباراة الرجاء واسماعيل يوسف سيرأس البعثة واتفنا على توفير طائرة خاصة مع مصر للطيران، مضيفا أن السفارة المصرية في مصر وفي المغرب يساعدوننا بشكل كامل قبل السفر.

قال خلال تصريحات لبرنامج ملعب "اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أتمنى أن يحقق الزمالك نتيجة إيجابية امام الرجاء المغربي ونتأهل للمباراة النهائية بدوري الأبطال، متابعا: "يجب أن يكون هناك مساعدة من اتحاد الكرة لأن الزمالك والأهلي يساعدون مصر ولا يجوز التعنت مع الزمالك والأهلي ويجب أن يكون اتحاد الكرة لديه ادراك بالمهمة الوطنية للقطبين في بطولة افريقيا.

شدد على أن الزمالك متحفظ على موعد مباراته ضد حرس الحدود في الدوري بسبب التحضير لمباراة الرجاء، متعجبا من الاعلان عن جدول باقي مبايات الدوي في الواحدة صباحا وتحديدا بعد تغيدة أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك.

أوضح: الأهلي والزمالك واحد ولن تنجح المحاولات الخارجية للوقيعة بين القطبين وادعو لفتح صفحة جديدة بين الناديين تكون لدعم مؤمن زكريا، مشددا على ان مؤمن زكريا ليس خصم ليس وعقده انتهى ورحل ورغبته كانت في الانتقال إلى الأهلي ورحبنا بذلك وأدعوه يعوج سريعا وأطلقت مبادرة لاقامة مباراة اعتزال بين الناديين يخصص دخلها لمؤمن ونعيد العلاقات بين القطبين

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استطرد: أدعو الجميع لفتح صفحة جديدة وأتمنى لعب نهائي افريقيا في مصر وسنتوجه إلى بلد من أقرب البلدان إلى مصر وأتمنى يكون احتفال يليق بالكرة المصرية والمغربية وأتمنى حصول الزمالك على البطولة