شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 14 / 9 / 2020 فى الدوري المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 14 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة مصر المقاصة ونادى مصر على ستاد المقاولون العرب ومباراة الاسماعيلى والمقاولون العرب على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة مصر المقاصة ونادى مصر



تقام مباراة مصر المقاصة ونادى مصر في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم في المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

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موعد مباراة الاسماعيلى والمقاولون العرب



تقام مباراة الاسماعيلى والمقاولون العرب في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.