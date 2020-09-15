شكرا لقرائتكم بيراميدز: صفقة شريف إكرامي محسومة.. وهذا موقفنا مع محمد إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن صفقة انضمام شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفريق محسومة بنسبة كبيرة.

قال بسيوني في تصريحات تليفزيونية: "صفقة إكرامي يتبقى عليها بعض الرتوش فقط، اللاعب يقضي فترة إجازة وبمجرد عودته سننهي كل شئ".

ولفت إلى أن شريف إكرامي قريب للغاية من الانضمام إلى بيراميدز في الانتقالات الحالية.

وكشف مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن حقيقة طلب أحمد فتحي لاعب الأهلي البقاء في ناديه والتراجع عن التعاقد مع بيراميدز، قائلا: "ده سؤال ميتردش عليه"، مشيرًا إلى أنه لم ير لاعبًا يقضي موسمه الأخير مع نادي ويؤدي بهذا الإصرار والقوة.

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وتابع أن أحمد فتحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وسيتم عقد مؤتمر صحفي ضخم له للإعلان عن تعاقد النادي معه رسميًا.

وأكد عمرو بسيوني، أن الفريق لم يقدم عرضا لشراء محمد إبراهيم على الإطلاق، موضحا: "بيراميدز لم يقدم عرضا لشراء محمد إبراهيم على الإطلاق، هو لاعب كبير وأي نادي يتمنى التعاقد معاه".

وأكمل: "محمد إبراهيم مرتبط بتعاقد مع المقاصة وكل اللاعبين المميزين في الدوري المصري بما يتلائم مع احتياجاتنا وقدراتنا هما هدف لينا".