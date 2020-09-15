شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: مانويل جوزيه كان مدرب محظوظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق ان مانويل جوزيه مدرب الاهلي السابق محظوظ لانه كان يمتلك اللاعبين الافضل في الدوري. واضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية ان مانويل جوزيه حقق الكثير من البطولات داخل الاهلي بسبب تواجد جيل مميز وقتها واستطاع الظهور بشكل مميز واصبح المدرب الاسطوري للقلعة الحمراء بسبب التواجد في البطولات الكبرى. Advertisements وتابع ، انه من المدربين المحظوظين للتواجد في تلك الفترة التي صنعت اسمه في تاريخ النادي الاهلي. وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: مانويل جوزيه كان مدرب محظوظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.