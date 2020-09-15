شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: عبد الله السعيد "برازيلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الاسماعيلي، أن عبدالله السعيد لاعب مميز جدا وكنت اشرف على تدريبه عندما كان في الإسماعيلي، مؤكدا أن فريق عبد الله السعيد وقت الناشئين كان باسم السعيد وعبد الله الشحات، موضحا انه كان يشعر ان السعيد كلاعب من البرازيل وهو صغير.

وتابع المنياوي ان ما يحدث مع المقاصة في المباريات بالدوري بصمة ايهاب جلال ويجيد التعامل مع اللاعبين، مؤكدا أن تألق محمد ابراهيم وفوافي احدث الفارق مع المقاصة.

وأضاف مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي، أن الفريق قام بإجراء تغييرات كثيرة بالأجهزة الفنية هذا الموسم، قائلا: "الإسماعيلي عمل تغييرات كثيرة على صعيد الأجهزة الفنية على مدار الموسم، والاستقرار ضروري مهم لأن الادارة الفنية السيئة تفتقد للاستقرار".

وأكمل: "العجوز وحمص كانو يعلمون أن هناك مدرب أجنبي قادم، ونحن كأولاد للنادي عندما يتطلب مننا شئ نفعله، عندما جاء ريكاردو شعر حمص بالحزن، حينها حمص شعر أنه ليس له دور، وانا أراه اخطأ كان يجب أن يستمر".

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وأتم: "محمد حمص كان لاعب كبير وشخصية محبوبة لدى الجميع، لكن التدريب ليس له علاقة بلاعب كبير وصغير".

كما أكد صبري المنياوي، أن هناك أندية كبيرة لا يوجد بها غير 4 أسماء قوية: "هناك أندية كبيرة لا يوجد بها أكثر من 4 لاعبين مميزين، وأسوان أفضل فريق في الدوري المصري يلعب كرة".

وتابع: "عندما كنت مدربا للإسماعيلي، خسرنا من أسوان 2-1، وشعرت بالضيق جدا حينها، لكنهم كانو جيدين للغاية في المباراة وهناك لاعيبه مميزة مثل محمد الصباحي وكريم الطيب".