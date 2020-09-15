شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: ضربة جزاء الاتحاد السكندري أمام الأهلي غير صحيحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق ان ضربة جزاء الاتحاد السكندري في مباراة الاهلي غير صحيحة.

واضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية ان الحكم اخطأ في احتساب ضربة الجزاء لان اللعبة كانت خطر على لاعب الاهلي وكان لابد من تحذير لاعب الاتحاد من هذا الخطأ ، مشيرا الي ان الحكم عندما عاد للفار كان اخطأ في احتساب ضربة الجزاء.

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وتابع، ان الاهلي لم يقدم مستوى مميز في مباراة اليوم ولم يقدم الآداء المطلوب لتحقيق الفوز.