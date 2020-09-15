شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: ضربة جزاء الاتحاد السكندري أمام الأهلي غير صحيحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق ان ضربة جزاء الاتحاد السكندري في مباراة الاهلي غير صحيحة.
واضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية ان الحكم اخطأ في احتساب ضربة الجزاء لان اللعبة كانت خطر على لاعب الاهلي وكان لابد من تحذير لاعب الاتحاد من هذا الخطأ ، مشيرا الي ان الحكم عندما عاد للفار كان اخطأ في احتساب ضربة الجزاء.
وتابع، ان الاهلي لم يقدم مستوى مميز في مباراة اليوم ولم يقدم الآداء المطلوب لتحقيق الفوز.
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.
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