شكرا لقرائتكم خبر عن بواش: مليار يورو وراء هيمنة سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انتقد البرتغالي أندريه فياش بواش مدرب مرسيليا الفرنسي، خصمه باريس سان جيرمان بعد مباراة كلاسيكو غريبة، شهدت طرد 5 لاعبين من بينهم النجم البرازيلي نيمار بعد مشادة مع مدافع مرسيليا ألفارو جونزاليس اتهم فيها نجم برشلونة السابق ألفارو بالعنصرية وقال إنه نادم لأنه لم يلكمه في وجهه.

وشن بواش هجوماً لاذعاً على سان جيرمان وقال: «في ال10 سنوات الماضية هيمن سان جيرمان على الدوري، لكن هيمنته كانت بفضل أكثر من مليار يورو أنفقها لتحقيق طموحاته. الإنفاق منح أهمية لما يفعله في الدوري الفرنسي، وأراد الفوز بلقب أوروبا لكنه دائماً يفشل».

وكشف بواش عن توجيهه إهانات للألماني توماس توخيل مدرب سان جيرمان بعد المباراة التي انتهت لصالح مرسيليا بهدف فلوريان توفان وقال: «قال لي إن الحظ كان معكم وقلت له أنتم من كنتم محظوظين في الفوز على أتالانتا الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كانت مناوشات عادية بعد الصفارة». وحصد مرسيليا بهذا الفوز الثمين مجموع النقاط الكاملة بعد مباراتين، بينما تكبد سان جيرمان البطل ثاني خسارة بعد خسارته الأولى أمام لينس.

وبالعودة إلى المباراة، وبحسب مشاهد بثتها شبكة «تيليفوت»، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية المباراة إلى الجهاز التحكيمي، مكرراً في عدة مناسبات «العنصرية، لا!»، في إشارة إلى مدافع مرسيليا المكلّف مراقبته.

وكان نيمار أحد خمسة لاعبين تعرضوا للطرد في نهاية اللقاء، إثر مشاجرة جماعية، لضربه جونزاليس على مؤخرة رأسه.

قال نيمار للحكم الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك دي برانس «انظروا إلى العنصري! لهذا ضربته!». وغرّد نجم برشلونة الإسباني السابق وأغلى لاعب في العالم بعد ساعة من نهاية المباراة «أسفي الوحيد عدم ضرب هذا الأحمق في وجهه».

Advertisements

وتابع في تغريدة أخرى: من السهل أن تظهر تقنية الفيديو لمساعدة الحكام عدائيتي. الآن أرغب في أن تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني ب«القرد».

وبحسب «تيليفوت»، ردّ ألفارو «أية عنصرية؟». بعد ذلك، حصدت آخر صوره في حسابه على موقع «انستغرام» رسائل إهانة وتهديد، بعد ساعة من التغريدة الأخيرة لنيمار، نشر ألفارو (30 عاماً) رسالة على موقع تويتر قال فيها: لا مكان للعنصرية. مسيرة نظيفة مع الكثير من الزملاء يومياً. يجب تقبل الخسارة أحياناً والاقرار بها في الملعب. ثلاث نقاط رائعة اليوم. شكراً للعائلة.

وأرفق لاعب اسبانيول وفياريال السابق الذي يخوض موسمه الثاني مع مرسيليا، رسالته بصورة أمام طائرة مع تسعة من زملائه، من بينهم قائد مرسيليا وحارسه ستيف مانداندا، ديميتري باييت، جوردان أمافي وبونا سار. واللاعبون التسعة من أصول ليست أوروبية. تغريدة أثارت حنق نيمار مجدداً فردّ عليها: لست رجلاً للاقرار بخطئك، الخسارة جزء من الرياضة لكن الإهانة وجلب العنصرية إلى حياتنا لا، لست متفقاً. لا أحترمك! ليس لديك شخصية! اعترف بما تنطق أيها العجوز.. كن رجلاً أيها العنصري.

من جهته، قال مدرب سان جيرمان الألماني توماس توخل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ان نيمار قال لي بانها كانت إهانة عنصرية، لكنني لم أسمعها في الملعب.

أما المدير الرياضي لنادي العاصمة البرازيلي ليوناردو، فقال: هناك مشاهد التلفزيون، سيتم الحكم عليها.

وحقق مرسيليا فوزه الاول على باريس سان جيرمان بعد 21 مباراة وتحديدا ًمنذ نوفمبر 2011 (3-صفر بملعب فيلودروم)، خسروا بعدها أمام نادي العاصمة 17 مرة مقابل ثلاثة تعادلات.