العجلة للاعبين: هدفنا المنافسة على بلوغ مرحلة متقدمة

يتطلع الشارقة إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة؛ عندما يواجه الدحيل القطري في السابعة مساء اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وقال عبدالعزيز العنبري مدرب فريق نادي الشارقة: بداياتنا في البطولة لم تكن جيدة، وفقدنا جهود إيجور كورنادو في المباراتين السابقتين، نسعى لتقديم مستوى جيد اليوم، وثقتي كبيرة في اللاعبين على تقديم مباريات قوية، أنا أشعر بالرضا عن الإعداد بعد فترة التوقف الطويل؛ بسبب جائحة «كورونا»، ونعرف صعوبة المنافس، وهو فريق محترف؛ لكننا سنسعى لتقديم أفضل ما عندنا.

ومن جانبه، رحب البرازيلي إيجور كوناردو باللعب أمام الكبار، مؤكداً رغبتهم في تقديم مباراة قوية، والمضي قدماً في البطولة، وقال: نحن سعداء بالوصول لهذه البطولة ونخوض منافسات دوري أبطال آسيا من دون أية ضغوط، وهذه فرصة مثالية للاعبين لتقديم أنفسهم في المحفل القاري الكبير.

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وأضاف: المباراة ستكون صعبة وعدم وجود الجماهير يجعلها أصعب كما أن العودة من فترة توقف طويلة غير معتادة يزيد من صعوبتها، لعبنا عدداً كبيراً من المباريات الودية؛ لكنها غير كافية بالتأكيد وهي ليست مثل المباريات الرسمية، وستكون مباراة دوري الأبطال هي أول مباراة رسمية لنا.

ومن جانبه، اجتمع عبد الله العجلة رئيس شركة كرة القدم، ورئيس بعثة الفريق الأول بلاعبي الفريق قبل مرانهم الثاني، وتحدث إليهم حاثاً إياهم على بذل الجهد، ومشدداً على ضرورة التركيز على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، مطالباً بمنح كل بطولة ما تستحقه من الاهتمام والجدية، وكان العجلة قد ابتدر حديثه مع اللاعبين موجهاً إليهم سؤالاً: لماذا نحن هنا؟ وواصل مجيباً عن السؤال: أتينا إلى هنا لنقاتل؛ من أجل حظوظنا في التأهل للأدوار التالية، ويجب أن نحاول لاستغلال جميع الفرص المتاحة أمامنا هذا الموسم في مختلف المسابقات والبداية من هنا وعلينا بذل كل الجهود وألا نبخل بأي مجهود.

وأشار العجلة إلى أن السياسة التي يجب اتباعها من الجميع هي روح الأسرة الواحدة والفريق الواحد لافتاً إلى أن خلق هذه الروح من أهم العوامل التي تقود إلى النجاح، وفي ختام حديثه أكد العجلة ضرورة الظهور بشكل مميز في دوري أبطال آسيا؛ كونها بطولة تحظى بمتابعة عالية وبجمهور عريض مما يحتم على الفريق السعي لأن يكون خير ممثل للكرة الإماراتية وتشريفها في هذه البطولة.