شباب الأهلي يهزم شاهر خودرو بهدف حارب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الجناح الشاب حارب عبدالله سهيل (18 عاماً) فريقه شباب الأهلي إلى فوز ثمين على شاهر خودرو الإيراني 1-صفر من منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 3 نقاط محققاً فوزه الأول بعد خسارتين، وبقي في المركز الثالث بانتظار مباراته المقبلة مع خودرو نفسه الخميس.

وبدأ شباب الأهلي بتشكيلة ضمت ماجد ناصر في حراسة المرمى، ومحمد مرزوق ووليد عباس وعبد العزيز هيكل ويوسف جابر في الدفاع، وماجد حسن وعبدالله النقبي وإسماعيل الحمادي والأوزبكي غانييف في الوسط، وأحمد العطاس وأحمد خليل في الهجوم، وبقي الإسباني كوندي والبرازيلي إدواردو على مقاعد الاحتياط.

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وكانت الأفضلية لصالح شباب الأهلي منذ البداية، ووضح اعتماد لاعبي شاهر خودرو على التأمين الدفاعي، وسدد النقبي كرة قوية أبعدها الحارس ماتن صافايان بصعوبة إلى ركنية (11)، وماعدا ذلك غابت الخطورة على المرميين حتى إعلان انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني شارك حارب عبدالله مكان إسماعيل الحمادي على الجناح الأيسر(54)،وعاد النقبي ليشكل الخطورة، حيث انفرد بشكل تام بعد تمريرة أحمد خليل، وسدد برعونة إلى جانب القائم(59).

ودفع مدرب شباب الأهلي بتبديلين جديدين بإشراك البرازيلي إدواردو ومحمد جمعة مكان عبدالله النقبي وأحمد العطاس (65).

وسجل حارب والذي يعتبر أصغر لاعب في تاريخ شباب الأهلي دبي (17 عاماً و296 يوماً)، هدف المباراة الوحيد بعد مجهود فردي رائع، تخطى خلاله أكثر من لاعب وسدد في الشباك (75).