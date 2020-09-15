بيدرو: نراهن على شخصيتنا وإمكانيات اللاعبين

يسعى العين الى التمسك بحظوظه في بلوغ الدور الثاني في دوري أبطال آسيا ووضع أول نقاط في رصيده، عندما يواجه في الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات فريق السد في الجولة الثالثة للمجوعة الرابعة التي تضم بجانبهما فريقي النصر السعودي وسابهان الإيراني.

وقال البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي: بعد توقف استمر نحو السبعة أشهر ندخل اليوم أول مباراة رسمية، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة لأن مباراتنا أمام منافس قوي ويعلم الجميع أننا مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا، حتى نتمكن من حصد النقاط كاملة قياساً بوضع الفريق في المجموعة الرابعة والذي يفرض علينا تحسين وضعنا.

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وعن عدم جاهزية فريقه قياساً بالمنافسين الذين دخلوا مباريات رسمية قال: هذا واقع بكل تأكيد حيث إننا لم نبدأ المواجهات الرسمية على عكس منافسينا، لكننا حرصنا على تنظيم مباريات ودية والعين نادٍ كبير ويتمتع بالشخصية القوية على مستوى القارة وندخل اللقاء بدون رصيد من النقاط في مواجهة المتصدر والأداء لابد أن يكون رائعاً، وأشعر برغبة كبيرة من لاعبي الفريق في تعويض الخسارتين بالجولتين الأولى والثانية، ويجب ألا ننسى كذلك أن العين مطالب باستعادة ذاكرة حضوره في 2016، إذ كان الفريق في نفس الوضع الحالي خلال مرحلة المجموعات، بعد أول خسارتين لكنه تمكن من إظهار شخصيته القوية والوصول إلى النهائي.. والجميع مطالبون بتقديم أفضل ما لديهم بكل تأكيد.

هذا وقال مهاجم العين التوجولي لابا كودجو إن المواجهة لن تكون سهلة، خصوصاً بعد التوقف لفترة طويلة لكننا مطالبون بالقتال حتى نتمكن من استعادة حظوظنا لأننا نثق في مقدرتنا على تقديم أفضل مستوى، ولا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم ونحن العين.

وأضاف: في كرة القدم تعلمت شيئاً واحداً هو أن الحديث الكثير ليس مجدياً بقدر الأفعال، نحن مطالبون بالتركيز والقتال وإظهار أفضل ما لدينا حتى نتمكن من تحقيق هدفنا، سنلعب كفريق واحد ونلعب من أجل شعار نادينا ونلعب كذلك من أجل أنفسنا وإسعاد جماهيرنا.